NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SLM Solutions auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse verwies in einer ersten Reaktion am Freitag darauf, dass der japanische Nikon-Konzern den Hersteller von 3D-Metalldruckern unter anderem für 20 Euro je SLM-Aktie in bar übernehmen will. Dazu werde es für Investoren und Analysten eine Telefonkonferenz am frühen Nachmittag geben, hieß es./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2022 / 03:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2022 / 03:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A111338

SLM SOLUTIONS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de