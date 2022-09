Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Auf dem Treffen in Jackson Hole konzentrierten sich die Federal Reserve (FED) und die anderen großen Zentralbanken weiterhin auf ihr wichtigstes Mandat: Die Gewährleistung einer niedrigen und stabilen Inflation von etwa 2% trotz höherer Arbeitslosigkeit und Rezessionsgefahr, so Audrey Bismuth, Global Macro Researcher bei La Française Asset Management. ...

