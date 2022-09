Im Vorfeld der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am heutigen Freitagnachmittag herrscht auch am Kryptomarkt gespanntes Warten. Anleger und Analysten erhoffen sich aus den Daten Hinweise auf die weitere Geldpolitik der Federal Reserve, deren Zinserhöhungen in den vergangenen Monaten auf den Kursen von Bitcoin und Co gelastet haben.Die Arbeitsmarktdaten gelten als mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und dürften eine wichtige Rolle bei der Entscheidung über die Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...