Berlin (ots/PRNewswire) -Die Modellreihe yeedi KK ist optional selbstentleerend und selbstreinigend und bricht mit ihrem Design und ihrer Leistung mit dem Stereotyp des Staubsauger-Roboters.yeedi, die Staubsauger-Roboter-Marke, die Kunden bei der Lösung von Herausforderungen in ihrem täglichen Leben unterstützt, hat heute die Modellreihe yeedi KK veröffentlicht. Mit den 3 verfügbaren Modellen "yeedi KK" (Staubsauger- und Mopp-Roboter), "yeedi KK Plus" (selbstentleerender Staubsauger- und Mopp-Roboter) und "yeedi KK Station" (selbstreinigender Staubsauger- und Mopp-Roboter) deckt diese Modellreihe unterschiedliche Reinigungsbedürfnisse ab. yeedi hat sich bereits mit früheren Modellen durch seine Zuverlässigkeit und sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis einen Namen bei den Kunden weltweit gemacht. Die KK-Modellreihe ist eine weitere Überraschung, die yeedi in diesem Jahr anbietet. Sie kombiniert Ästhetik und Funktionen, um Kunden eine neue Ära der Roboterreinigung zu eröffnen."Immer mehr Roboter werden mit einer Dockingstation gekoppelt, um eine selbständige Reinigung zu ermöglichen. Es ist schwer, ihre Existenz rund um das Haus zu vernachlässigen, daher ist das Produktdesign zunehmend kritisch geworden. Wir haben auch festgestellt, dass die Kunden heutzutage von Staubsauger-Robotern erwarten, dass sie mehr Reinigungsaufgaben übernehmen, und dass sie die einfache Kombination aus Staubsaugen und Wischen für unzureichend halten." Gary Li, General Manager Sales & Marketing bei yeedi, erläuterte: "yeedi zeigt mit der KK-Modellreihe ein neues Maß an Reinigungserfahrung. Diese Modelle verfügen über eine 5100-Pa-Saugleistung und haben das bewährte Dual-Power-Wischsystem der im letzten Jahr eingeführten Moppstation übernommen. Diese neu gestaltete Modellreihe mit passendem und luxuriösem Design passt zur modernen Ästhetik und bringt Vitalität, Schlichtheit und Eleganz in den Wohnbereich."Lernen Sie die Modellreihe yeedi KK kennen: Die Schönheit der ReinigungWo Funktion auf Ästhetik trifftKeine Kompromisse zwischen Leistung und Ästhetik. Die Modellreihe yeedi KK hat einen weißen Keramikkörper mit roségoldenen Verzierungen, die Ihr Zuhause beleben. Die polierte Oberfläche strahlt bei jedem Blick und jeder Berührung Überlegenheit aus, und die reaktionsschnelle Beleuchtung des Roboters und die dekorative Beleuchtung der Station bringen Vitalität in Ihren Raum.Stellen Sie die ursprüngliche Schönheit Ihres Bodens wieder herDas Dual-Power-Schleuderwischsystem moppt mit Kraft auf den Boden, selbst über Nacht verursachte Flecken lassen sich leicht wegwischen. Die branchenführende Saugleistung von 5100 Pa saugt den Schmutz im Haushalt mühelos auf, sodass Ihr Boden wie neu erstrahlt.Schnelle Erfassung und 3D-Hindernisvermeidungyeedi lernt dank der 3D-ToF-Navigation und der Technologie zur Hindernisvermeidung Ihren Wohnungsgrundriss in 5-10 Minuten. Das Gerät weicht auch alltäglichen Gegenständen auf seinem Weg aus und erkennt enge Stellen, um nicht stecken zu bleiben. Das 84 mm ultraflache Design ermöglicht es, mehr Ecken zu erreichen.Reinigung des Staubehälters / automatisches Reinigen und Trocknen der Moppsyeedi KK Plus entleert den Staubehälter selbst. Der Staubbeutel im verschließbaren Design mit einem Fassungsvermögen von 3,2 l hält bis zu 75 Tage lang den Schmutz an Ort und Stelle. Der Kunde muss lediglich fünfmal im Jahr den Staubbeutel entleeren. Die yeedi KK Station wäscht die Mopps automatisch, damit sie immer sauber sind und ihren Dienst tun können. Außerdem werden sie nach der Reinigung mit Hitze getrocknet, um Geruchsbildung zu vermeiden.VerfügbarkeitDie Modellreihe yeedi KK wird im 4. Quartal 2022 verfügbar sein. Hier erfahren Sie mehr:https://event.yeedi.com/pages/yeedi-kk-landingInformationen zu yeediyeedi ist eine Staubsauger-Roboter-Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kunden bei der Lösung von Problemen im täglichen Leben zu helfen. In der Überzeugung, dass alle Funktionen und Innovationen im Dienste der Mehrheit und nicht der Minderheit stehen, bringen wir intelligente Reinigungsprodukte in mehr Haushalte, um ihnen zu helfen, ihr Haus mit Leichtigkeit sauber und gesund zu halten.Pressekontakt:media@yeedi.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1888644/yeedi_KK_series.jpgOriginal-Content von: YEEDI TECHNOLOGY LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162645/5311775