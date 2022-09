Die Ölpreise an den internationalen Börsen haben ihre Talfahrt am Donnerstag gestoppt und können sich am Freitag weiter stabilisieren. Ein Barrel Nordseeöl (Brent) kostet 94,50 Dollar und damit 2,5 Prozent mehr als am Vortag. Die Heizölpreise in Deutschland nehmen den Börsentrend umgehend auf und klettern im Landesdurchschnitt um drei Cent je Liter. In der Schweiz geht es ähnlich stark aufwärts und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...