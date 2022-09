Die Explorationsausgaben in Australiens Bergbau steigen deutlich an. Unternehmen investieren mehr in neue und bestehende Projekte. Das Land wird zu einem der wichtigsten Player im globalen Rohstoffsektor - sieht sich aber selbst wachsender Konkurrenz ausgesetzt und will durch Innovationen an der Spitze bleiben. Das Australian Bureau of Statistics (ABS) hat in dieser Woche eine Statistik ...

