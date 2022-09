Anleger, die in Primus-Valor-Fonds investiert sind, können sich freuen: Die Gesellschaft kündigt für dieses Jahr erneut die Auszahlung hoher Erträge an.Bereits seit 15 Jahren ermöglicht die Primus Valor AG über geschlossene Immobilienfonds ihren Anlegern den Einstieg in den deutschen Immobilienmarkt. Der Fokus liegt dabei auf der Sanierung von Bestandsimmobilien in deutschen Mittel- und Oberzentren.

Den vollständigen Artikel lesen ...