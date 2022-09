ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Neu entfachte Preissetzungsmacht und ein günstiger Produktmix dürften beim Spirituosenkonzern den inflationären Gegenwind ausgleichen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in einer guten Position, um einen Abschwung in der Eurozone zu meistern./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 21:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2022 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

