Mainz (ots) -Die Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals ist live im ZDF und in der ZDFmediathek zu sehen: Am Sonntag, 4. September 2022, 17.10 Uhr, meldet sich Moderator Sven Voss zur "sportstudio reportage" aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist an der Los-Trommel Para-Schwimmer Josia Topf im Einsatz und zieht die nächsten Paarungen im DFB-Pokal.Die "sportstudio reportage" begleitet Josia Topf in einer Langzeit-Dokumentation auf seinem Weg von den Paralympics in Tokio im vergangenen Jahr bis hin zu den Paralympics 2024 in Paris.Weitere Themen in der "sportstudio reportage" aus dem Fußballmuseum in Dortmund: das Nachspiel zum fünften Spieltag der Fußball Bundesliga; ein Porträt von Nicole Kumpis, die seit März dieses Jahres Präsidentin von Eintracht Braunschweig ist - die einzige Frau auf einem solchen Posten im deutschen Profifußball; ein Bericht über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen zwischen zwei WM-Qualifikationsspielen. Vom aktuellen Sport am Sonntag steht das dritte EM-Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Litauen im Fokus und der Große Preis der Niederlande in der Formel 1.Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"sportstudio reportage" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/sport/zdf-sportreportagehttps://zdf.de/sport/zdf-sportreportage/sportstudio-reportage-vom-4-september-2022-100.htmlZDFmediathek:Langzeitdokumentation der "sportstudio reportage" über Josia Topf: Neue Herausforderungen für Josia Topf (https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/josia-topf-para-schwimm-wm-100.html)https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/josia-topf-para-schwimm-wm-100.htmlJosia Topf: Die Geschichte eines Kämpfers der Paralympics https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/josia-topf-schwimmen-parasportler-paralympics-tokio-doku-100.html