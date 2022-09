Die US-Aktienindizes haben den schlechtesten August seit 2015 hinter sich. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, denn der September ist traditionell ein schwacher Börsenmonat. Doch einen Hoffnungsschimmer gibt es.

"Wir gehen von einer saisonal schwachen Periode für Aktien aus und erwarten, dass der Markt auf der Stelle tritt. Wir denken, dass alle eingehenden Daten, die darauf hindeuten, dass die Inflation weiterhin moderat ist, vom Markt gut aufgenommen werden", sagte King Lip, Chefstratege bei BakerAvenue Wealth Management, gegenüber CNBC. "Noch wichtiger ist, dass wir nicht glauben, dass wir die Tiefststände vom Juni durchbrechen werden", fügte er hinzu.

"In einem Umfeld, in dem im Moment so viel Unsicherheit herrscht, mögen wir hohe Qualität, wir mögen defensive Unternehmen, die vor Kurzem ihre Gewinne gemeldet und ihre Schätzungen angehoben haben", so Lip. Eine Aktie, die in sein Raster fällt, ist Apple.

Der iPhone-Hersteller hat die Bärenmarktphase bisher weitgehend unbeschadet überstanden. Nicht alle Aktien in der FAANG-Gruppe oder aus dem technologielastigen Nasdaq kamen in der Baisse so gut weg. Apple war laut CNBC die einzige FAANG-Aktie, die in der jüngsten Gewinnsaison mit einem Gewinn pro Aktie von 1,20 US-Dollar und einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres ein besseres Ergebnis erzielte.

"Was den Gesamtausblick betrifft, so erwarten wir, dass sich der Umsatz im September-Quartal trotz einiger Schwachstellen beschleunigen wird", sagte Apple-CEO Tim Cook gegenüber CNBC. Die Markterwartungen für das vierte Quartal liegen bei einem Gewinn pro Aktie von 1,31 US-Dollar und einen Umsatz von fast 90 Milliarden US-Dollar. Einen großen Anteil daran könnte das voraussichtlich am 7. September erscheinende neue iPhone 14 haben.

Doch für Lip ist Apple nicht nur ein defensiver Titel. Ihm zufolge ist das Unternehmen auch wachstumsorientiert und könnte von einer abebbenden Inflation profitieren. Denn die durch die steigende Inflation verursachte hohe Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen von über drei Prozent hemmen insbesondere Wachstums- und Technologiewerte in ihrer Entwicklung.

Lip geht nicht davon aus, dass die zehnjährige Rendite über 3,5 Prozent steigt. Auch in diesem Szenario habe Apple die Qualitäten, sehr gut zu performen, so der Experte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0378331005