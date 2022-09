Es ist nicht so, als hätte Zalando es an der Börse bisher besonders einfach gehabt. Doch der Druck auf die Aktie des Modehändlers nahm kürzlich noch einmal zu. Grund dafür sind nicht (nur) die anhaltenden Zinssorgen. Stattdessen blicken die Anteilseigner mit Bangen in Richtung China.Dort kündigte die Shopping-Plattform Lazada recht trocken an, in Zukunft auch den europäischen Markt ins Auge zu fassen. Das ist problematisch für Zalando (DE000ZAL1111), da Lazada als direkter Konkurrent gilt. Auch wenn es noch keine Details zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...