Die US-Börsen starten am Freitag mit moderaten Gewinnen in den Handel. Die Arbeitsmarktdaten für August seien "robust" geblieben, auch wenn die Arbeitslosenquote leicht gestiegen sei, kommentierte IG Markets. Dennoch könnte das Gesamtbild die US-Notenbank bei ihrer Sitzung im September dazu veranlassen, die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte anzuheben. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund 30 Minuten vor dem Start rund 0,5 Prozent im Plus auf 31.810 Punkte. Im Wochenverlauf bahnt sich für ...

