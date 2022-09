Seit Ende einer mehrere Jahre andauernden Kursrallye bis in das Jahr 2013 hinein verharrt das Wertpapier von KWS Saat in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 48,60 und 77,10 Euro. Innerhalb dieser wechseln sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, das erste Halbjahr 2022 war dabei von Abschlägen geprägt. Seit einigen Wochen allerdings kristallisiert sich eine mögliche Trendwende in Form ...

Den vollständigen Artikel lesen ...