Es droht der vierte Verlusttag in Folge für Bed Bath & Beyond. Die Papiere des US-Einzelhändlers geben am Freitag zu Handelsbeginn erneut deutlich nach, womit die jüngsten Kursgewinne vollends abgeschmolzen sind. Auch die 50-Tage-Linie ist mittlerweile wieder zum Greifen nahe. Die Papiere bleiben ein Spielball von Spekulanten.Nachdem bereits die Nachricht einer geplanten Kapitalerhöhung am Dienstag die Euphorie, die die Aktie am Montag hatte 25 Prozent zulegen lassen, abgewürgt hat (DER AKTIONÄR ...

