Ein etwas schwächerer Arbeitsmarktbericht aus den USA sorgt am Freitagnachmittag für Erleichterung an der Börse. Der Druck auf die Fed bezüglich weiterer Zinsanhebungen und der damit verbundenen drohenden Rezession nimmt etwas ab. Zu den Top-Gewinnern zählen die zyklischen Stahlaktien wie Thyssenkrupp und Salzgitter.Rund sechs Prozent legen beide Aktien am Freitag zu. Bereits in den vergangenen Wochen hatten sie ihren Ruf als besonders zyklische Werte untermauert. Auch in den kommenden Handelstagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...