Der Siegeszug des iPhones kennt selbst im vermeintlich gesättigten US-Markt keine Grenzen: Laut einer Studie gibt es dort nun erstmals überhaupt mehr iPhone-Besitzer als Nutzer von Smartphones mit dem konkurrierenden Android-Betriebssystem. Das ist insbesondere auch mit Blick auf das Service-Geschäft von Apple eine hervorragende Nachricht.Gemessen an der Zahl der Geräte in aktiver Nutzung ("active installed base") kommt Apple mit dem iPhone in den USA inzwischen auf einen Marktanteil von mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...