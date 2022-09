Haustiere in der Pandemie waren ein unerwarteter Mega-Gewinn für die Tierbedarfsbranche, meint Morgan Stanley. Das könnte für Anleger interessant werden, die sich gegen Amazon und Walmart positionieren wollen.

Heutzutage leben fünf Millionen mehr Haustiere in den USA als noch im Jahr 2019, berichtet CNBC. Das ist ein Anstieg von vier Prozent und damit ein richtiger Boom, sagt Anne Scott Livingston: "Vor der Corona-Pandemie ist die Anzahl an Hunden und Katzen viel kontinuierlicher gewachsen als aktuell", so die Analystin vom britischen Marktforschungsunternehmen Euromonitor. Obwohl viele Besitzer ihre Tiere nach den Lockerungen wieder in Tierheime gegeben hätten, würden Menschen immer noch häufiger ein Tier adoptieren als vor drei Jahren.

Laut einer Analyse der Investmentbank Morgan Stanley geben Haustierbesitzer außerdem durchschnittlich elf Prozent mehr Geld pro Tier aus. Anders als andere Trends ziehen Haustiere langfristige Ausgaben mit sich, die das Wachstum in der Tierbedarfsbranche befeuern. Morgan-Stanley-Analyst Simeon Gutman erwartet daher einen Umsatzanstieg auf 277 Milliarden US-Dollar bis 2030 bei einer Wachstumsrate von acht Prozent. Bemerkenswert sei bei dieser Entwicklung, dass der Tierbedarf andere Händlersegmente in ihrer jährlichen Wachstumsrate überholt, so Gutman.

Für Haustierbesitzer ist Futter der größte Ausgabebrocken, danach folgen Tierarztkosten. Morgan Stanleys Schätzungen zufolge sind tierärztliche Dienstleistungen jedoch das wichtigste und am schnellsten wachsende Segment in der Haustierbranche: Schließlich sind regelmäßige Tierarztbesuche für Haustierbesitzer ein Muss. "Unsere Verbraucherumfragen haben ergeben, dass Haustierbesitzer regelmäßig den Tierarzt aufsuchen und seine fachliche Expertise sehr wertschätzen", heißt es bei Morgan Stanley. Deshalb empfiehlt Analyst Gutman auch nicht, auf Aktien der US-amerikanischen Tierhandlungsketten wie Petco und Chewy zu setzen. Wer auf dem Haustiermarkt anlegen will, sollte Aktien im Bereich der Veterinärmedizin kaufen.

Zu Morgan Stanleys Picks gehören Zoetis, ein Tierpharmaziehersteller, der auf Medikamente gegen Herzwürmer spezialisiert ist und Idexx Laboratories, eine Firma, die Diagnosetests herstellt. Die Investmentbank hat beide Wertpapiere mit "übergewichtet" bewertet - obwohl die Aktien seit Januar etwa ein Drittel ihres Wertes verloren haben. Das Kursziel für Zoetis setzt Morgan Stanley auf 264 US-Dollar, was etwa 60 Prozent höher liegt als der Schlusskurs von vergangener Woche Donnerstag. Der Medikamentenhersteller brachte 2020 einen Impfstoff raus, der in seinem ersten Jahr einen weltweiten Umsatz von 168 Millionen US-Dollar erzielte, Tendenz steigend. Für die Idexx-Aktie hat Morgan Stanley ein Kursziel von 603 US-Dollar festgelegt, was einen Anstieg von fast 63 Prozent bedeuten würde.

Auch die Tierbedarfshändler haben die Bedeutung der tierärztlichen Versorgung für ihr Geschäftsmodell erkannt. Petco und Chewy haben kürzlich neue Angebote zu ihren bestehenden Wellness- und Versicherungsplänen für Haustiere hinzugefügt. Bereits zuvor waren die US-Einzelhändler jeweils mit einer Online-Apotheke und tiermedizinischer Telefonberatung gut aufgestellt.

Mit ihrem erweiterten Angebot versuchen Petco und Chewy, Walmart und Amazon Konkurrenz zu machen. Walmart ist derzeit an der Spitze im US-Haustierbedarfshandel und Amazon macht den Unternehmen mit seinen niedrigen Preisen Konkurrenz.

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion

Chartanalyse leicht gemacht! Laden Sie sich jetzt den neuen FAST BREAK-Report von Stefan Klotter kostenlos herunter. Hier klicken!

Enthaltene Werte: US0231351067,US45168D1046,US9311421039,US98978V1035,US16679L1098,US71601V1052