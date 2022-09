Eine Menge los am KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 35 (29.08. bis 02.09.22) - die Photon Energy N.V. hat die Aufstockung ihres Green Bonds 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) um bis zu 25 Mio. Euro beschlossen. Dadurch könnte die 6,50%-Anleihe auf ein Gesamtvolumen von 90 Mio. Euro anwachsen. Die Aufstockung soll über ein Umtauschangebot an die Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22 sowie über ein öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung vollzogen werden. Die Transaktion dient der Refinanzierung der 7,75%-Anleihe 2017/22 sowie der Finanzierung von weiteren Photovoltaikprojekten.

Seit dieser Woche läuft zudem das Umtauschangebot an die Inhaber der zwei bestehenden Underberg-Anleihen 2018/24 und 2019/25. Die Altanleger können ihre Stücke in die neue Underberg-Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) tauschen, deren Volumen bei bis zu 75 Millionen Euro liegen wird. Bis zum 26. September läuft das Umtauschangebot in die neue sechsjährige Anleihe 2022/28. Der Zinskupon des neuen Bonds soll zwischen 5,00 und 6,00% liegen. Nach positiven operativen Finanzkennzahlen des Spirituosenunternehmens hat die Ratingagentur Creditreform das Unternehmensrating für die Semper idem Underberg AG von "B+" auf "BB-" mit stabilem Ausblick angehoben. Die GECCI Investment KG hat indes die am 02. August 2022 fällige und verschobene Zinszahlung für die Anleihe 2020/25 (DE000A3E46C5) fristgerecht binnen der 30-Tage-Heilungsfrist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...