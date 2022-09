Brixton Metals hat den ersten Teil seiner Kapitalerhöhung abgeschlossen und 3,5 Mio. Dollar bei Investoren eingesammelt. Der größte Aktionär Crescat Capital hat dabei weitere Aktien gezeichnet.

Operativ liefert Brixton Metals (0,12 CAD | 0,10 Euro; CA11120Q3026) schon seit geraumer Zeit gute Bohrergebnisse von seinem Gold-Kupfer-Projekt Thorn im Nordwesten Kanadas gute Ergebnisse. Dies kommt offensichtlich auch bei den Investoren gut an. So konnte das Unternehmen nun die ersten Tranche seiner Kapitalerhöhung in Höhe von insgesamt 5,25 Mio. CAD abschließen und sammelte bereits 3,5 Mio. Dollar bei Anlegern ein.Dabei werden 21,5 Mio. sogenannte Flow through-Aktien zum Preis von 0,16 CAD ausgegeben. ...

