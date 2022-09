Bunker Hill Mining kommt weiterhin beim Bau seiner ersten Silber-Zink-Mine voran. Nun veröffentlichten die Kanadier ein Update.

Minenbau: Weiter im Zeitplan und im Budget

Bunker Hill Mining (0,13 CAD | 0,10 Euro; US1206132037) befindet sich weiterhin auf einem guten Weg zur Revitalisierung der historichen Bunker Hill-Mine in Idahi. Die Kanadier sind voll finanziert für den Bau und veröffentlichten nun ein Update zu den Arbeiten (siehe hier). So hat man den Abbau der Verarbeitungsanlage Pond Oreille, die man günstig von Teck Resources gekauft hatte, abgeschlossen. Das Equipment befindet sich nun auf der eigenen Liegenschaft. Hier liege man voll im Budget und im Zeitplan. Im Untergrund der Silber-Zink-Mine wurden die Arbeiten an der Belüftung durchgeführt, die bis ins sechste Level reichen. Auch die Trucks und Bohrgeräte beifnden sich nun auf der Site. Insgesamt erfülle man laut CEO Sam Ash weiterhin den Zeitplan und die Budgetvorgaben für den ...

