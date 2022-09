Vaduz (ots) -Bundesanwalt Stefan Blättler und der Leitende Staatsanwalt Robert Wallner trafen sich am Freitag, 2. September 2022 in Vaduz zu einem Arbeitsgespräch.Stefan Blättler leitet seit dem 1. Januar 2022 die Schweizerische Bundesanwaltschaft. Themen des Treffens waren unter anderem die bilaterale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten, Fragen des Völkerstrafrechts im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die Strafverfolgung in Zollvertragsmaterien. Nach dem Zollvertrag ist die Bundesanwaltschaft teilweise für die Verfolgung von Widerhandlungen gegen die nach dem Zollvertrag in Liechtenstein anwendbaren Schweizerischen Bundesgesetze zuständig. In der Praxis delegiert sie die Verfahren regelmässig gemäss Artikel 28 des Zollvertrages an die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft. Der Rechtszug geht in solchen Fällen vom Fürstlichen Landgericht zum Kantonsgericht St. Gallen und zum Bundesgericht.Bundesanwalt Blättler wurde von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz zu einem Höflichkeitsbesuch empfangen.Pressekontakt:Liechtensteinische StaatsanwaltschaftRobert Wallner, Leitender StaatsanwaltT +423 236 67 40Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100894264