The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.09.2022.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2022

ISIN Name

DE000A0V9YT0 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9ZE9 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9ZC3 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9X66 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9X58 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9X09 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9X41 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9YZ7 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9YG7 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9YU8 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9YV6 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A1N49P6 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A1N49Q4 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A1RX1P2 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A2BDEB6 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A2BDED2 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A2BDEC4 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A2BDEA8 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJ36 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJ44 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJ51 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJ69 WisdomTree Commodity Securities Limited

