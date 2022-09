Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA72724R1047 Happy Belly Food Group Inc. 02.09.2022 CA41138T1057 Happy Belly Food Group Inc. 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRKB8 WisdomTree Agriculture 02.09.2022 GB00B15KYH63 WisdomTree Agriculture 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJS4 WisdomTree Aluminium 02.09.2022 GB00B15KXN58 WisdomTree Aluminium 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRKC6 WisdomTree Broad Commodities 02.09.2022 GB00B15KY989 WisdomTree Broad Commodities 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJT2 WisdomTree Coffee 02.09.2022 GB00B15KXP72 WisdomTree Coffee 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJU0 WisdomTree Copper 02.09.2022 GB00B15KXQ89 WisdomTree Copper 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJV8 WisdomTree Corn 02.09.2022 GB00B15KXS04 WisdomTree Corn 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJW6 WisdomTree Cotton 02.09.2022 GB00B15KXT11 WisdomTree Cotton 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRKD4 WisdomTree Energy 02.09.2022 GB00B15KYB02 WisdomTree Energy 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJY2 WisdomTree Gasoline 02.09.2022 GB00B15KXW40 WisdomTree Gasoline 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJZ9 WisdomTree Gold 02.09.2022 GB00B15KXX56 WisdomTree Gold 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRKF9 WisdomTree Grains 02.09.2022 GB00B15KYL00 WisdomTree Grains 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ02 WisdomTree Heating Oil 02.09.2022 GB00B15KXY63 WisdomTree Heating Oil 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRKG7 WisdomTree Industrial Metals 02.09.2022 GB00B15KYG56 WisdomTree Industrial Metals 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ10 WisdomTree Lean Hogs 02.09.2022 GB00B15KXZ70 WisdomTree Lean Hogs 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ28 WisdomTree Live Cattle 02.09.2022 GB00B15KY096 WisdomTree Live Cattle 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ36 WisdomTree Natural Gas 02.09.2022 GB00B15KY104 WisdomTree Natural Gas 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ44 WisdomTree Nickel 02.09.2022 GB00B15KY211 WisdomTree Nickel 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRKJ1 WisdomTree Petroleum 02.09.2022 GB00B15KYC19 WisdomTree Petroleum 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRKK9 WisdomTree Precious Metals 02.09.2022 GB00B15KYF40 WisdomTree Precious Metals 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ51 WisdomTree Silver 02.09.2022 GB00B15KY328 WisdomTree Silver 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRKL7 WisdomTree Softs 02.09.2022 GB00B15KYJ87 WisdomTree Softs 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ69 WisdomTree Soybean Oil 02.09.2022 GB00B15KY435 WisdomTree Soybean Oil 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ77 WisdomTree Soybeans 02.09.2022 GB00B15KY542 WisdomTree Soybeans 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ85 WisdomTree Sugar 02.09.2022 GB00B15KY658 WisdomTree Sugar 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJ93 WisdomTree Wheat 02.09.2022 GB00B15KY765 WisdomTree Wheat 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRJX4 WisdomTree WTI Crude Oil 02.09.2022 GB00B15KXV33 WisdomTree WTI Crude Oil 05.09.2022 Tausch 1:1

DE000A0KRKA0 WisdomTree Zinc 02.09.2022 GB00B15KY872 WisdomTree Zinc 05.09.2022 Tausch 1:1

