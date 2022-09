Die US-Absatzzahlen, die der Autobauer Ford am Freitag vorgelegt hat, fallen gemischt aus. Während gegenüber dem Vorjahreszeitraum im August deutlich mehr Fahrzeuge verkauft wurden, fällt im Vergleich zum Juli ein leichter Rückgang an. Die Zahlen entsprechen jedoch Erwartungen der Analysten. Die Ford-Aktie kann am Freitag zulegen.Insgesamt schlug Ford im August in den USA 158.088 Autos los. Das sind 27 Prozent mehr als im selben Monat 2021. Allerdings litt der Autobauer damals unter erheblichen ...

