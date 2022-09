Deere & Company (nachfolgend Deere & Co) ist der weltweit größte Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen und seit 34 Jahren ein verlässlicher Dividendenzahler. Im Zeitraum von März 2019 bis Mai 2020 ist die Deere & Co Aktie um sagenhafte 250 Prozent gestiegen. In den letzten Jahren lief das Geschäft glänzend. Doch warum ist der Aktienkurs innerhalb so einem kurzen Zeitraum um über 250 Prozent explodiert? Ist die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...