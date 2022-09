San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Arasan erhält ISO 26262 ASIL B-Zertifizierung für seine eMMC Controller IP und seine nahtlos integrierte eMMC PHY IPArasan Chip Systems, der führende Anbieter von Total IP für Automobil-SoCs, gab heute bekannt, dass seine eMMC Total IP, die die eMMC Controller IP und die eMMC PHY IP umfasst, die Automotive Safety Integrity Level B-Zertifizierung, die architektonischen Metriken SPFM (Single Point Fault Metric) und LFM (Latent Fault Metric) erhalten hat, was es Kunden ermöglicht, ISO 26262-konforme SoCs für ADAS- und autonome Fahranwendungen zu entwickeln.Der eMMC-Controller von Arasan wird häufig in Automobil-, Navigations- und Unterhaltungsanwendungen wie 3D-Karten, Fahrtenschreiber, Satellitenradio, autonomes Fahrbetriebssystem und Apps, Telemetrie und Verkehrsüberwachung eingesetzt. Diese eMMC IP funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen hervorragend. Sie sorgt dafür, dass die Anwendung dank verbesserter technischer Unterstützung, längerer Lebensdauer und solider Roadmaps besser funktioniert.Arasan eMMC 5.1 Total IP wurde intern für die funktionale Sicherheit entwickelt und verfügt über modernste Sicherheitsfunktionen, die die aktuellen Industrienormen weit übertreffen und gleichzeitig die JEDEC-Kompatibilität gewährleisten. Sie verfügt über den HS400-Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen-Timing-Modus mit einer Datenrate von bis zu 400 MB/s und "Command Queuing", wodurch die Datenübertragungen durch die Verlagerung des Software-Overheads in den Controller äußerst effizient werden. eMMC 5.1 verbessert die Zuverlässigkeit des Betriebs durch die Verwendung eines "Enhanced Strobe" auf der PHY-Ebene weiter.Das umfassende Portfolio der eMMC-Gesamtlösung von Arasan umfasst alle Versionen mit siliziumerprobten Knoten bis hinunter zu 5 nm.Arasan bietet auch eine komplette Suite von MIPI-IP an, einschließlich CSI-IP für Kameras, DSI-IP für Displays sowie nahtlos integrierte C-PHY-IP und D-PHY-IP für Automobilanwendungen. Arasans Ethernet IP und CAN IP vervollständigen unser umfassendes Automotive IP Portfolio.Für weitere Informationen, besuchen Sie: https://www.arasan.com/products/emmc51/Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, seit 2005 Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem MIPI-IP ausgeliefert. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von "Mobil" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.Mktg1@arasan.comKontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpgOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132789/5312134