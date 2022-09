The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.09.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2022



ISIN Name

DE000A0V9Y81 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9ZC3 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9ZE9 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A1N49P6 WITR COM.SEC.Z12/UN.INDEX

DE000A1N49Q4 WITR COM.SEC.Z12/UN.IDX

DE000A1RX1P2 WITR COM.SEC.Z12/UN.INDEX

DE000A2BDEA8 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A2BDEB6 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A2BDEC4 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A2BDED2 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

IL0011571556 TUFIN SOFTWARE TE IS-,015

US53952P1012 LMP AUTOMOTIVE DL-,00001

TUFIN SOFTWARE TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de