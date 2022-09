The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.09.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2022



ISIN Name

DE000A0KRJ69 WITR COM.SEC.DZ06/UN.SOYO

DE000A0KRJ77 WITR COM.SEC.DZ06/UN.SOYB

DE000A0KRJ85 WITR COM.SEC.DZ06/UN.SUGA

DE000A0KRJ93 WITR COM.SEC.DZ06/UN.WEAT

DE000A0KRKA0 WITR COM.SEC.DZ06/UN.ZINC

CA45174Y1007 IGNITE INTL BRANDS LTD.

CA72724R1047 PLANT + CO. BRANDS LTD

DE000A0KRJS4 WITR COM.SEC.DZ06/UN.ALUM

DE000A0KRJT2 WITR COM.SEC.DZ06/UN.COFF

DE000A0KRJU0 WITR COM.SEC.DZ06/UN.COPA

DE000A0KRJV8 WITR COM.SEC.DZ06/UN.CORN

DE000A0KRJW6 WITR COM.SEC.DZ06/UN.COTN

DE000A0KRJX4 WITR COM.SEC.DZ06/UN.WTI

DE000A0KRJY2 WITR COM.SEC.DZ06/UN.UGAS

DE000A0KRJZ9 WITR COM.SEC.DZ06/UN.BULL

DE000A0KRJ02 WITR COM.SEC.DZ06/UN.HEAT

DE000A0KRJ10 WITR COM.SEC.DZ06/UN.HOGS

DE000A0KRJ28 WITR COM.SEC.DZ06/UN.CATL

DE000A0KRJ36 WITR COM.SEC.DZ06/UN.NGAS

DE000A0KRJ44 WITR COM.SEC.DZ06/UN.NICK

DE000A0KRJ51 WITR COM.SEC.DZ06/UN.SLVR

DE000A0KRKB8 WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX

DE000A0KRKC6 WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX

DE000A0KRKD4 WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX

DE000A0KRKF9 WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX

DE000A0KRKG7 WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX

DE000A0KRKJ1 WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX

DE000A0KRKK9 WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX

DE000A0KRKL7 WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX

DE000A0SVX34 WITR COM.SEC.DZ07/UN.IDX

DE000A0SVX42 WITR COM.SEC.DZ07/UN.IDX

DE000A0SVX75 WITR COM.SEC.DZ07/UN.IDX

DE000A0SVX83 WITR COM.SEC.DZ07/UN.IDX

DE000A0V9XY2 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9X09 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9X41 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9X58 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9X66 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9YG7 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9YT0 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9YU8 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9YV6 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9YZ7 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

DE000A0V9Y57 WITR COM.SEC.DZ08/UN.IDX

