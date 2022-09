Breaking News! TAAT und der Vertrag mit dem Faktor-10-Monster!

Anzeige / Werbung

Nachdem TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) erst kürzlich bekannt gab, dass man die dritte Nachbestellung aus dem Vereinigtem Königreich erhalten hat (Link), kann man nun eine Geschäftsentwicklung in den USA bekannt geben, die prestigeträchtiger nicht sein könnte!

Buc-ee's to Begin Selling TAAT® in September

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) freut sich bekannt zu geben, dass sein Flaggschiffprodukt TAAT® bis Ende September 2022 an ausgewählten Standorten von Buc-ee's, einer berühmten Gas- und Convenience-Kette im Süden der USA, verkauft werden wird.

Buc-ee's ist bekannt für sein Kundenerlebnis im Südstaaten-Stil, das in seinen 43 "immer geöffneten" Standorten in Texas und sechs weiteren Bundesstaaten zu finden ist. Diese zeichnen sich durch ihre große Anzahl an Zapfsäulen (bis zu 120 an einer einzigen Station) und reichlich Verkaufsflächen mit einer großen Auswahl an Einzelhandels- und Lebensmittelprodukten, Getränke und Tabakwaren aus. Buc-ee's hält auch zwei Weltrekorde; einen für den weltgrößten "Convenience Store" (6.335 Quadratfuß in New Braunfels, Texas) und einen weiteren für die längste Autowaschanlage der Welt (255 Fuß Förderbandlänge in Katy, Texas).