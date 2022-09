Die US-Arbeitsmarktdaten im Bereich der Erwartungen haben nicht ausgereicht. Am Freitag gaben die großen US-Indizes nach einem vielversprechenden Handelsauftakt nach und schlossen im Minus. Auch auf Wochensicht verbuchten der Dow Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq 100 zum Teil deutliche Abschläge.Nachdem der marktbreite S&P 500 am Donnerstag noch seine Serie von fünf Handelstagen mit Verlusten beenden konnte, büßte er am Freitag ein Prozent ein und schloss bei 3.924 Punkten. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...