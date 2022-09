Obschon es im Verlauf des gestrigen Handels ab und an erste Anzeichen von Erholungen zu sehen gab, schlossen die wichtigsten Indizes letztlich im roten Bereich ab. Dementsprechend gab es viele Verlierer zu sehen und selbst die eine oder andere gute Nachricht führte nicht automatisch zu steigenden Aktienkursen.Nachdem am Mittwoch bereits die Zulassung für den neuen Omikron-Impfstoff von BioNTech (US09075V1026) in den USA erteilt wurde, folgte gestern die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) diesem Beispiel. Diese empfahl, eine Zulassung sowohl für den neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...