DJ UBS und Wealthfront sagen Fusion ab

NEW YORK (Dow Jones)--Die UBS und Wealthfront haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, ihre ursprünglich am 26. Januar 2022 bekannt gegebene Fusionsvereinbarung zu beenden. Wealthfront hätte demnach von UBS Americas Inc. übernommen werden sollte. Die UBS wird nun in Wealthfront-Aktien wandelbare Anleihe im Wert von 69,7 Millionen Dollar erwerben, wie die Schweizer Bank weiter mitteilte. An den Wachstumsplänen in den USA halte man fest und werde das digitale Wealth-Management-Angebot weiter ausbauen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2022 16:56 ET (20:56 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.