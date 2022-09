Zweiter bahnbrechender technologischer Fortschritt

Vancouver, British Columbia, Kanada - 2. September 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das "Unternehmen" oder "Core One") freut sich bekannt zu geben, dass die Wissenschaftler seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Awakened BioSciences Inc. ("Awakened") den ersten Schritt zur Herstellung von N, N-Dimethyltryptamin ("DMT") in API-Qualität, mit der Synthese eines DMT-Vorläufers (der "Vorläufer"), erfolgreich abgeschlossen haben.

Dr. Tony Durst, Chief Researcher von Awakened, hat etwa 25 Gramm (g) des Vorläufers produziert und er geht davon aus, dass die 25-g-Probe erfolgreich in DMT in API-Qualität mit hohem Ertrag umgewandelt werden kann, was etwa 15 g kontaminationsfreies DMT-API-Endprodukt ergibt. Dies ist der zweite bahnbrechende technologische Fortschritt von Core One, dank der brillanten Wissenschaftler bei Awakened. Ihre Effizienz bei der Herstellung verwertbarer psychedelischer Wirkstoffe in API-Qualität wird die Position des Unternehmens als Pionier im Bereich Psychedelika stärken.

"Core One Labs ist jetzt nicht nur in der Lage, Psilocybin in API-Qualität herzustellen, sondern hat auch einen bedeutenden Durchbruch in Richtung der Herstellung von kosteneffektivem DMT in API-Qualität erzielt. Wir arbeiten bei Awakened bereits seit geraumer Zeit mit unserem Wissenschaftler-Team daran, und der Erfolg dieses Verfahrens bringt Core One Labs und seine Tochtergesellschaften dem Ziel einen Schritt näher, in der Branche ein bedeutender Hersteller und Lieferant von Psychedelika zu werden. Ziel ist, für Pharma-Unternehmen der erstrangige Lieferant psychedelischer Einsatzstoffe in API-Qualität zu sein", sagte Joel Shacker, CEO von Core One Labs.

Aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die den medizinischen Nutzen von DMT als schnell- und langwirkendes Antidepressivum belegen und unterstützen, haben zahlreiche Biotechnologie- und Pharmaunternehmen ihre Aufmerksamkeit auf die Förderung der Forschung und Entwicklung wirksamer DMT-basierter Therapien und die Herstellung von DMT-Arzneimittelformulierungen in API-Qualität gerichtet. Da die Nachfrage nach zukunftsfähigen Arzneimitteln auf DMT-Basis steigt, wollen die Unternehmen, von den vielversprechenden Aussichten der Psychedelika-Industrie profitieren. Die erfolgreiche Produktion eines DMT-Vorläufers, der effektiv in DMT in API-Qualität umgewandelt werden könnte, positioniert Core One als einen aufstrebenden Marktführer für die Bereitstellung von DMT in API-Qualität, das gemäß der Good Manufacturing Practice (GMP) hergestellt wird, sobald die Arzneimittel in Produktion gehen.

Neben Awakened arbeitet die Tochtergesellschaft von Core One Labs, Akome Biotech Ltd. ("Akome"), auch mit DMT und entwickelt derzeit zwei zum Patent angemeldete DMT-basierte Arzneimittelformulierungen, AKO001 und AKO004, die auf ischämischen Schlaganfall ("Schlaganfall") und Morbus Parkinson ("PD") abzielen.

Schätzungen zufolge erleiden weltweit jedes Jahr 15 Millionen Menschen einen Schlaganfall, woran ca. 5 Millionen Personen sterben und weitere 5 Millionen dauerhafte Behinderungen erleiden.[i] Die Statistiken bei Morbus Parkinson sind ebenfalls erschütternd, und weltweit nehmen Behinderungen und Todesfälle aufgrund von PD schneller zu als bei jeder anderen neurologischen Erkrankung. Die Prävalenz von PD hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Globale Schätzungen aus dem Jahr 2019 ergaben, dass über 8,5 Millionen Menschen an PD leiden. Aktuelle Schätzungen deuten darauf hin, dass PD im Jahr 2019 zu 5,8 Millionen behinderungsangepassten Lebensjahren geführt hat, was seit 2000 einen Anstieg um 81 % bedeutet. Außerdem hat Morbus Parkinson 329.000 Tote gefordert, was seit dem Jahr 2000 einem Anstieg von über 100 % entspricht.#_edn2

Die Studien, die an den DMT-basierten Arzneimittelformulierungen von Akome durchgeführt werden, haben bis heute sehr vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Ein verwertbares, kostengünstiges DMP-API-Produkt, das von Awakened produziert wird, würde es Akome ermöglichen, die firmeneigenen psychedelischen Wirkstoffverbindungen in die Weiterentwicklung seiner präklinischen Arzneimittelentwicklungsstudien zu integrieren und somit zu einer Senkung der Forschungskosten führen.

Über N, N-Dimethyltryptamin (DMT)

DMT ist ein natürlich vorkommender psychedelischer Wirkstoff, der in Pflanzen und im Gehirn von Säugetieren vorgefunden werden kann. Der Wirkstoff ist ein Hauptbestandteil traditioneller südamerikanischer entheogener Sude und wird traditionell aus den Blättern einer Vielzahl von Pflanzen gewonnen, die in Äquatorialregionen auf der ganzen Welt endemisch sind. DMT wird derzeit zur Behandlung bestimmter Stimmungsstörungen und bei Patienten mit klinischen Depressionen (Major Depressive Disorder, MDD) klinisch untersucht.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs ist ein Life-Sciences-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Markteinführung von psychedelischen Arzneimitteln durch die Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen, die Weiterentwicklung psychedelisch unterstützter Behandlungen und die Integration neuer Technologien für die Verabreichung von Medikamenten konzentriert.

Das Unternehmen verfolgt einen vielschichtigen Geschäftsansatz und integriert mehrere sich ergänzende Geschäftsbereiche und Einheiten, um sich als Branchenführer im schnell wachsenden und aufstrebenden Markt für Psychedelika zu etablieren.

Core One hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. ein proprietäres Psilocybin-Produktionssystem mit veränderten Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von 4 vorläufigen Patenten für die Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen auf psychedelischer Basis, die auf neurologische und psychische Erkrankungen abzielen, unter der zu 100 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. und 3 vorläufige Patente im Rahmen ihrer anderen 100%igen Tochtergesellschaft, Awaken BioSciences Inc., für zusätzliche synthetische Technologien für Psilocybin- und Psilocin-Produktionsmethoden.

Neben der Entwicklung von Psychedelika und psychedelischen Verbindungen hält Core One eine Beteiligung an vier medizinischen Kliniken, die eine kombinierte Datenbank mit mehr als 275.000 Patienten unterhalten. Über seine Kliniken beabsichtigt das Unternehmen, eine Einführung seines geistigen Eigentums in Bezug auf psychedelische Technologien zu integrieren und an der Weiterentwicklung psychedelischer Behandlungen für psychische Erkrankungen teilzunehmen.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

mailto:info@core1labs.com

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb genehmigter regulatorischer Rahmen eingesetzt.

