Hongkong (ots/PRNewswire) -TCL stellt eine neue, preisgekrönte Produktlinie für intelligente Lebensstile vor und bekräftigt sein Engagement für Nachhaltigkeit.TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, hielt eine globale Pressekonferenz auf der IFA 2022 in Berlin ab und präsentierte seine neuesten Innovationen, darunter eine neue Flaggschiff-Soundbar RAY-DANZ, eine XL-Kollektion von Mini-LED- und QLED-Fernsehern in Europa und die neuesten Waschmaschinen der Energieklasse A. TCL präsentierte auch seine neuesten Sportsponsoring- und Nachhaltigkeitsengagements. Durch kontinuierliche Innovation und Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien wächst TCL weiter und erweitert das Potenzial, weitere Aspekte des täglichen Lebens zu verändern und einem riesigen und vielfältigen Kundenstamm auf der ganzen Welt ungeahnte Werte zu bieten. Für weitere TCL-Neuheiten auf der IFA, klicken Sie bitte hier (https://www.tcl.com/global/en/ifa-2022).Ein erstklassiges, immersives Heimkinoerlebnis bietenTCL ist jetzt weltweit die Nummer 2[1] unter den LCD-Fernsehern und hält die Spitzenposition in vielen Schlüsselmärkten. Inzwischen gehören die Smart-TVs von TCL in mehr als 20 Ländern und Regionen zu den Top 5 nach Marktanteil und Umsatzvolumen. Als führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und eine der weltweit meistverkauften Marken ist TCL bestrebt, den Verbrauchern noch mehr innovative Premium-Fernseher anzubieten.Heute übertrifft TCL die Erwartungen seiner Kunden und setzt neue Maßstäbe für ein erstklassiges Heimkinoerlebnis. Auf der IFA 2022 präsentierte TCL den EISA Premium Mini LED TV C835, einen Allrounder unter den 4K-Mini-LED-Fernsehern mit beeindruckender Bildqualität, gepaart mit Dolby Atmos für immersiven Sound. Um das Kino in die Haushalte zu bringen und ein noch umfassenderes Erlebnis zu bieten, ging TCL mit dem ersten TCL 98-Zoll-QLED-Fernseher in Europa und der Einführung seiner neuesten XL Collection TV in Europa noch einen Schritt weiter.Im Bereich Audio stellte TCL die neueste Flaggschiff-Soundbar X937U mit exklusiver RAY-DANZ-Technologie sowie die EISA Best Buy Soundbar C935U mit RAY-DANZ Dolby Atmos vor.Für eine umfassende Betrachtungsumgebung präsentierte TCL auch seine TCL NXTWEAR Wearable Display Glasses mit Verbesserungen, die das Nutzererlebnis bereichern. Die einfach zu bedienende und leichte Brille wiegt nur 75 g und vermittelt das unglaubliche Gefühl, einen 140-Zoll-Bildschirm aus 4 Metern Entfernung zu sehen.Angesichts des weltweiten Erfolges ist TCL zuversichtlich, dass die Geschäftsdynamik anhalten wird, um seinen Kunden weltweit immer innovativere Premium-Fernsehgeräte zu liefern, da es zu den Werten und der Vision des Unternehmens gehört, das Nutzererlebnis in den Mittelpunkt jeder Innovation zu stellen.Ermöglichung eines intelligenten LebensstilsTCLs Design- und Entwicklungsvision für seine kategorienübergreifenden Produkte ist es, das Kundenerlebnis "Intelligent Lifestyle" in immer mehr Haushalte zu bringen. Mit Fernsehern als Herzstück des TCL Home Ecosystems macht TCL das Leben zu Hause intelligenter, umweltfreundlicher, vernetzter und angenehmer für seine Kunden.Von der firmeneigenen FreshIN-Klimaanlage über Waschmaschinen der Energieklasse A bis hin zu einem Sortiment von Kühlschränken, Luftreinigern und Staubsaugerrobotern bietet TCL Produkte an, die sich nahtlos anschließen lassen und einfach zu bedienen sind. Mit Haushaltsgeräten, die für ihr Design ausgezeichnet werden, bietet TCL nicht nur Technik, sondern auch stilvolle Möbelstücke, die sich in jede Wohnungseinrichtung einfügen.Nachhaltig und verantwortungsbewusst seinAls verantwortungsbewusstes Unternehmen mit globaler Präsenz weiß TCL, dass seine Verpflichtungen weit über die Entwicklung und den Verkauf von Produkten an seine Kunden hinausgehen.Der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt ist von entscheidender Bedeutung, und TCL ergreift in jedem Bereich seiner Geschäftstätigkeit umfassende Maßnahmen, um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten und spezielle Ressourcen für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich bereitzustellen.Eine weitere Priorität sind Investitionen in den Photovoltaiksektor, um sauberere und umweltfreundlichere Energie zu erzeugen und so zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beizutragen. TCL hat eine starke Erfolgsbilanz in Sachen Nachhaltigkeit. Die Produkte des Unternehmens erfüllen und übertreffen Umweltstandards und überwachen den Herstellungsprozess, um den Energieverbrauch zu senken, gefährliche Stoffe zu entfernen und Konfliktmineralien aus der Lieferkette herauszuhalten. Sie setzt sich auch für umweltfreundliche Verpackungen ein und plant, den Umfang und die Qualität ihrer Elektronik-Recyclingprogramme zu erhöhen.In diesem Jahr wird TCL weitere Produkte der Energie-A-Klasse auf den Markt bringen, um seine Kunden bei der Entwicklung eines nachhaltigeren Lebensstils zu unterstützen. Darüber hinaus unterstützt TCL France die wissenschaftliche Expedition Polar Pod unter der Leitung des berühmten französischen Arztes und Entdeckers Jean-Louis Etienne, die das Südpolarmeer erforschen und neue Daten oder Langzeitbeobachtungen an Forscher, Ozeanographen, Klimatologen und Biologen übermitteln soll. Als Sponsor der Expedition unterstützt TCL France die Polar Pod-Teams finanziell und wird diese großartige Expedition in der Öffentlichkeit bekannt machen.Großes im Leben inspirieren \uff1a Proaktiv, modisch, innovativ und intelligentNach der Einführung des neuen Markenzeichens "Inspire Greatness" Anfang des Jahres widmet sich TCL nun der Aufgabe, Menschen zu inspirieren, ihre größten Momente im Leben zu erleben - Momente, die proaktiv, modisch, innovativ und intelligent sind.TCL begeistert seine Kunden auch durch seine Beziehungen zu renommierten Unternehmen aus den Bereichen Unterhaltung, Sport, Spiele und Technologie. TCL ist seit 2018 ein globaler Partner der FIBA und ist stolz darauf, die FIBA EuroBasket Championship im September zu unterstützen, bei der europäische Basketballfans die heute beginnende FIBA EuroBasket Championship in Deutschland, Italien, Georgien und der Tschechischen Republik zu Hause verfolgen können.Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Weltfußballereignisses Ende des Jahres hat TCL mit einem Überraschungsvideo des TCL-Teams 2022 eine aufregende Neuigkeit verkündet.Die neuen Fußballsponsoren sind der brasilianische Spieler Rodrygo, der englische Spieler Phil Foden, Raphael Varane aus Frankreich und der aufstrebende spanische Star Pedri.Das TCL-Team 2022 wird auf der ganzen Welt für Begeisterung und Freude sorgen, vor allem durch die beliebtesten Sport- und Unterhaltungsfernsehprogramme der Welt.Besuchen Sie uns wie folgt, um mehr über TCL auf der IFA 2022 zu erfahren und eine Zusammenfassung der live gestreamten Ankündigung anzusehen:Livestream: TCL Electronics auf YouTubeTwitter: @TCL_GlobalFacebook: @TCLElectronicsGlobalInstagram: tclelectronicsYouTube: TCL ElectronicsTCL wird auf der IFA 2022 wie folgt ausstellen:Datum: 2. bis 6. September 2022Veranstaltungsort: HALLE 21A, MESSEDAMM BERLIN, DEUTSCHLANDInformationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen. Besuchen Sie die TCL-Homepage unter https://www.tcl.com (https://protect-eu.mimecast.com/s/Ws9-CX7EDTXVg1xDI6I1Vu?domain=tcl.com).[1] Quelle: OMDIA, 2022Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886631/image_1.jpgPressekontakt:TCL Global,pr@tcl.comOriginal-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160770/5312171