Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl diese Woche die Verwendung von Kondomen als Mittel zum Schutz gegen die Ansteckung mit Affenpocken. Zuvor wurde gemeldet, dass Viren-DNA in Sperma gefunden wurde. Diese Empfehlung wurde mehrere Wochen nach einer Stellungnahme der AIDS Healthcare Foundation veröffentlicht, in der erstmals die Bedeutung von Barriereschutz für Hochrisikogruppen hervorgehoben wurde, um das Risiko einer Affenpocken-Infektion sowie anderer Komorbiditäten wie Gonorrhö, Syphilis und HIV zu reduzieren.

"Obgleich neben des Ansteckungspotenzials bei nahem, intimem Hautkontakt alle Anzeichen darauf hindeuten, dass Affenpocken eine sexuell übertragbare Krankheit (Sexually Transmitted Disease, STD) ist, besteht ein merklicher Widerstand, dies so unmissverständlich auszusprechen. Wir begrüßen die Entscheidung der WHO, Kondome zu empfehlen, die zweifellos Menschen davor schützen wird, unter schwerwiegenden Symptomen wie Schmerzen und Läsionen zu leiden", so Michael Weinstein, Präsident der AHF. "Das Zögern, die Affenpocken als STD zu definieren schadet den Interessen von Patienten und Gesundheitsdienstleistern. STDs sind nichts Neues und uns steht eine robuste Palette an Behandlungsoptionen für diese Erkrankungen zur Verfügung. Je schneller die globalen Gesundheitsbehörden anerkennen, dass Affenpocken eine STD sind, desto schneller können Informationen zur öffentlichen Gesundheit und klinische Prozesse lokal eingesetzt werden, um mit der erforderlichen Dringlichkeit und den angemessenen Ressourcen auf diese Epidemie zu reagieren."

Aus medizinischer Sicht ist die Antwort auf die Frage, ob die Affenpocken eine STD sind, davon abhängig, ob die Viren per Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit oder anderen Körperflüssigkeiten übertragen werden können, und zwar beim oralen, analen oder Genitalsex mit infizierten Partnerinnen und Partnern. Die Evidenz nimmt zu, dass dies bei Affenpocken der Fall sein könnte. Weil der wissenschaftliche Nachweis aber Zeit braucht, ist die Verwendung von Kondomen aus praktischer Sicht empfehlenswert, um das potenzielle Risiko einiger Übertragungswege von Affenpocken zu reduzieren und in Kombination mit bewährten Interventionen des Gesundheitswesens anderen STDs vorzubeugen.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine globale Non-Profit-Organisation, die mehr als 1,6 Millionen Menschen in 45 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/Karibik, der Asien-Pazifik-Region und Europa mit modernen medizinischen Dienstleistungen versorgt und sich für sie einsetzt. Wir sind derzeit der größte gemeinnützige Anbieter von medizinischer Versorgung für HIV/AIDS in der Welt. Mehr über die AHF erfahren Sie auf unserer Website: www.aidshealth.org, auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth, auf Twitter: @aidshealthcare sowie auf Instagram: @aidshealthcare.

