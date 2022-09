Am Montag, den 5. September startet das Börsenspiel Trader. Hier können Börsenneulinge risikolos und spielerisch ihre Handelsstrategie testen. Aber auch für alte Hasen eignet sich das Börsenspiel, um ihr Können zu beweisen.Bereits zum 20. Mal in Folge findet das Börsenspiel statt. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr mit mehr als 25.000 Teilnehmern freut sich Société Générale gemeinsam mit renommierten Partnern auf den Trader 2022.Jeder Spieler startet mit einem fiktiven Depotwert in Höhe ...

