Porsche Automobil Holding SE: Fortgeschrittene Gespräche bezüglich eines Erwerbs von 25% zzgl. einer Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im Zusammenhang mit möglichem Börsengang



03.09.2022 / 10:49 CET/CEST

Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") befindet sich aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen mit der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT ("VW AG") über den Abschluss eines Aktienkaufvertrags über 25% zuzüglich einer Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ("Porsche AG") sowie damit einhergehender weiterer Vereinbarungen im Zusammenhang mit einem möglichen Börsengang der Porsche AG. Der Vorstand der Porsche SE hat daher heute mit Zustimmung des zuständigen Ausschusses des Aufsichtsrats entschieden, im Einklang mit der VW AG für den 5. September 2022 weitere Gremiensitzungen (Vorstand und Aufsichtsrat) anzuberaumen, die über die nächsten Schritte hinsichtlich eines möglichen Erwerbs dieser Anteile an der Porsche AG durch die Porsche SE und des damit verbundenen Börsengangs der Porsche AG beschließen sollen. Sofern die Gremien beider Unternehmen sich darauf verständigen, die Transaktion (Erwerb von 25% zuzüglich einer Aktie der Stammaktien und Börsengang) weiter zu verfolgen, stünde eine Unterzeichnung der Verträge und damit auch die Durchführung des Börsengangs der Porsche AG unter dem Vorbehalt der Marktentwicklung, weiterer Prüfungen und Gremienentscheidungen. Kontakt:

Frank Gaube

Leiter Investor Relations

+49-711-911-11046

