"Die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für Handel, Kryptowährungen und Zahlungen NAGA.com, hat nach ungeprüften vorläufigen Konzernzahlen im Geschäftsjahr 2021 ihre Umsatzprognose übertroffen." - so schrieben wir im nwm am 13.01.2022. Und sechs Monate später hiess es am 19.07.2022 dann "Kommando zurück". Umsatz "leicht weniger", das EBITDA mal eben gedrittelt auf eine Bandbreite von 2,5 bis 5,0 Mio EUR. Und Freitag Abend, wenn die meisten schon im Wochenende sind, eine Ad-hoc-Meldung der NAGA Group. Ad-hoc also sofort nach Bekanntwerden "zu veröffentlichen" war ...

