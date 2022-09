Aktien-Schnelltest, inkl. BYD, Spotify, Carnival, AT&S, ZipRecruiter, Envista usw.



Aktien-Schnelltest. Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker.tv). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Schnelltests im Rahmen von Bernecker.tv, Sendung vom 01.09.2022. Themen-Schlaglichter:



++ BYD - Auf die Lauer legen für Käufe?++ Arista Networks - Vor dem nächsten Abwärtsschub?++ Lynas Rare Earths Ltd. - Dynamisches Wachstum und profitabel++ Spotify - Strammes Wachstum und Chance auf Bodenbildung im Kurs++ AT&S - Chance für steigende Margen in den kommende Jahren ++ ZipRecruiter - Intelligente Matching-Technologie++ Envista - Interessantes, aber nicht spektakuläres Unternehmen++ Carnival Corp. - Chance/Risiko-Verhältnis für ernsthaftes Investment zu ungünstig



=======Infos und Anmeldung zum Bernecker-Webinar am 15.09.2022https://ichkaufeaktien.de/webinar-15-09-2022/





BYD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de