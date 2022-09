Erfolgreiche Softwareunternehmen gehören in der aktuellen Baisse an der Börse zu den attraktivsten Titeln. Die Aktien kommen nach dem Run der vergangenen Jahre regelmässig von sehr hohen Bewertungsniveaus, was sie anfällig für Short-Spekulationen macht. Insbesondere wenn dann auch noch das operative Wachstum sinkt, kann der Druck auf die Bewertungen und Kurse sehr hoch werden. In der Regel ändert sich aber nichts an dem erfolgreichen Geschäftsmodell, weswegen sie im Börsentief bedenkenlos aufgekauft werden können. Die Frage ist nur:Wann ...

