Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Übersetzung der englischen Originalmeldung von www.themarketherald.ca. Die gesamte Meldung kann abgerufen werden unter: https://themarketherald.ca/water-ways-reports-q2-2022-financial-results-sales-of-cad9-5m-and-net-profit-of-cad3-9m-2022-08-26/

Water Ways (WWT) hat seinen Zwischenabschluss und seine "Management Discussion and Analysis" für das erste und zweite Quartal 2022 vorgelegt.

Umsatz für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 in Höhe von 9,5 Mio. $ im Vergleich zu 12,1 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres

Der Produktumsatz des Unternehmens in Süd- und Mittelamerika stieg deutlich auf 3,2 Mio. $ gegenüber 1,8 Mio. $ im Juni 2021

Water Ways ist ein Agrotech-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger spezialisiert hat

Water Ways Technologies Inc. (WWT) eröffnete den Handel bei 0,225 C$ pro Aktie

Ohad Haber, President, CEO und Vorstandsvorsitzender von Water Ways, kommentierte die Ergebnisse:

"Wir sind weiterhin dabei, Water Ways Technologies aufzubauen und zu vergrößern. Wir begannen das Jahr mit einem Rekordauftragsbestand von 13 Millionen Dollar. Unser kanadisches Geschäft wächst schnell. Der Krieg in der Ukraine und die Abriegelung in China haben einige unserer Geschäfte in Asien verzögert und sich als Herausforderung erwiesen".

Höhepunkte des ersten Halbjahres 2022:

Der Umsatz für die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 belief sich auf insgesamt 9,5 Mio. $ gegenüber 12,1 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang ist hauptsächlich auf die Verzögerung des Beginns der Projekte in Usbekistan und die Sperrung in China zurückzuführen.

Die Produktverkäufe nach Süd- und Mittelamerika stiegen deutlich auf $3,2 Mio. gegenüber $1,8 Mio. im Juni 2021

Der Nettogewinn belief sich auf $3,9 Mio. gegenüber $0,2 Mio. im Vergleichszeitraum 2021

Der Rekordumsatz von Heartnut Grove WWT Inc., der hundertprozentigen kanadischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, stieg erheblich und erreichte 4,9 Mio. $ gegenüber 3,8 Mio. $ in den erste sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021

Das Working Capital bleibt zum 31. Juni 2022 unverändert und beläuft sich auf 4,6 Mio. US-Dollar.

Während des Sechsmonatszeitraums unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung zum Erwerb des chilenischen Bewässerungsunternehmens Hidrotop. Am 23. August genehmigte der Verwaltungsrat den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb von 51 % der Aktien von Hidrotop.

In den ersten drei Monaten bis zum 31. März 2022 erhielt das Unternehmen die größten Aufträge seiner Geschichte in Usbekistan, die sich auf über 9,4 Mio. $ beliefen.

Water Ways ist ein Agrotechnik-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger spezialisiert hat. Es entwirft, liefert und installiert Bewässerungssysteme für den Einsatz in verschiedenen landwirtschaftlichen und aquakulturellen Betrieben.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Übersetzung der englischen Originalmeldung. Die gesamte Meldung kann abgerufen werden unter:

https://themarketherald.ca/water-ways-reports-q2-2022-financial-results-sales-of-cad9-5m-and-net-profit-of-cad3-9m-2022-08-26/

Es wird ausdrücklich keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder Water Ways informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "Water Ways".

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

Land: Kanada

https://water-ways-technologies.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der?Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Water Ways Technologies AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Water Ways Technologies AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Water Ways Technologies AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Water Ways Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu