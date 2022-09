News von Trading-Treff.de JD.com Aktienanalyse: Bestellung im Internet, Lieferung per Drohne. Das ist der aktuelle Stand der Innovationen aus China, welche eine direkte Konkurrenz zu Amazon bietet. Wächst JD auch in diesem Jahr? Das chinesische Internetunternehmen JD.com betreibt die gleichnamige Online-Handelsplattform JD.com und ist seit 2004 online. Zunächst hatte der Gründer ab dem Jahr 1998 in Peking 12 stationäre Läden, doch mit der Verbreitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...