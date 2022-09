Nach vielen Verschiebungen steht nun das endgültige Datum für die Cardano Vasil Hard Fork stehen. Es soll noch in diesem Monat so weit sein. Nachdem es in den letzten Monaten immer wieder zu Verschiebungen gekommen ist, hat das Entwicklerteam von Input Output nun das endgültige Datum für die Cardano Vasil Hard Fork verkündet. Die Hard Fork wird nun am 22. September stattfinden und somit rund eine Woche nach dem Ethereum Merge ...

