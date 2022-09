Auch der zweite Starttermin der unbemannten Mondmission Artemis I musste am Samstag abgesagt werden. Beim Tanken war ein Leck entdeckt worden. Zehntausende von Menschen, die zur Space Coast in Florida geströmt waren, um den Start der Mission Artemis I mitzuerleben, schauten buchstäblich in die Röhre, als die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, dass das Orion-Raumschiff gemeinsam mit seiner SLS-Trägerrakete (Space Launch System) nicht abheben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...