Nichts ging mehr in Richtung Kutusowski-Prospekt - einer ohnehin schon stark befahrenen Prachtstraße in Moskau. Hacker hatten Dutzende von Taxis gleichzeitig dorthin beordert. Hacker haben am 1. September die russische Ride-Hailing-App Yandex Taxi ausgenutzt und damit den Verkehr in der Moskauer Innenstadt zum Stillstand gebracht. Der Vorgang ist mittels eines Videos dokumentiert, das Schlangen von Taxis zeigt, die scheinbar dasselbe Ziel zu erreichen ...

