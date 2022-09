3U Holding Aktie - zum Schlusskurs Freitag mit einer Börsenkapitalisierung von knapp 90 Mio EUR bei einem Kurs von 2,54 EUR aus dem XETRA-Handel gegangen. Und jetzt am Wochenende die Sensationsmeldung, kann man in diesem Fall durchaus sagen: Weclapp zu einem Unternehmenswert von insgesamt 227 Mio EUR wird verkauft an die niederländische Exact Group B.V. - eine Beteiligung von KKR und Silver Lake. Und statt eines verschobenen IPO's erhält die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) für ihre rund 71%-Beteiligung an dem "Anbieter von Cloud-ERP-Software (Enterprise Resource Planning) in der DACH-Region" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...