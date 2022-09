Während die Welt wortwörtlich brennt, arbeitet es sich in der Tech-Branche noch ganz gemütlich. Warum wir vor allem im Produktmanagement unseren Beitrag zu weniger Verschwendung leisten müssen und wie wir das tun können, erklärt unsere Gastautorin. "Corporate Responsibility" ist das Schlagwort, wenn es um Verantwortung und Nachhaltigkeit in der Geschäftswelt geht. Der Fokus auf nachhaltigem und sozialverträglichem Wirtschaften ist nicht nur aus ökologischer Sicht sinnvoll, sondern erfüllt auch die Erwartungshaltung, die vor allem jüngere Arbeitskräfte an ihren Arbeitgeber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...