Es ist ja durchaus so, dass sich wohl die meisten Anleger eine Strategie zurechtgelegt haben, nach der sie ihre Anlageentscheidungen treffen. Doch wie sieht es mit einem Konzept dafür aus, wenn es mit den Kursen mal wieder so richtig abwärtsgeht. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben wir ja schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie sich so etwas anfühlt. Aber mit einem richtigen Börsencrash kann man die diesjährige Abwärtsbewegung sicherlich nicht wirklich vergleichen. Die Nervosität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...