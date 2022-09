Meta Platforms (WKN: A1JWVX) hat für seinen Ausflug in das Metaversum womöglich einen neuen Partner gefunden: Qualcomm. Wobei es nicht um die konkreten Plattformen geht. Nein, sondern eher um die Hardware, die nötig ist, um die Ausflüge auf die Beine zu stellen. Interessiert, was die beiden Partner zukünftig auf die Beine stellen wollen? Dann verlieren wir keine Zeit, sondern schauen einmal, was deren Anspruch bei der Zusammenarbeit ist. Meta Platforms: So hilft Qualcomm ins Metaverse hinein! Meta ...

Den vollständigen Artikel lesen ...