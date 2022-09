NEW YORK, Sept. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Famatown Finance Limited ("Famatown"), ein Unternehmen, das indirekt von Trusts kontrolliert wird, die von John Fredriksen gegründet wurden1, und ein Mitglied der Seatankers Group, die mit einem Anteil von ca. 16,6 % der umlaufenden Stammaktien der International Seaways Inc. ("International Seaways") (NYSE:INSW) der größte Eigentümer von Stammaktien ohne Nennwert ("Stammaktien") ist, hat heute in Anknüpfung an das Schreiben vom 10. Mai 2022 an den Vorstand von International Seaways vor einigen Mitgliedern des Managementteams eine Präsentation gehalten. Famatown hat die Präsentation zusammen mit der folgenden Erklärung veröffentlicht:

"Die Seatankers Group ist nach wie vor der Ansicht, dass International Seaways über eine attraktive Plattform mit wertvollen Vermögenswerten verfügt und gut positioniert ist, um von der weltweiten Erholung des Produkt- und Rohöltransportmarktes zu profitieren.

Wie in unserem Schreiben an den Vorstand vom 10. Mai 2022 dargelegt, fordert die Seatankers Group International Seaways weiterhin auf, zwei neue Vorstandsmitglieder in das Board of Directors aufzunehmen, die mit dem bewährten Wertschöpfungsansatz der Seatankers Group vertraut sind. Die Seatankers Group bleibt zuversichtlich, weiterhin mit dem Vorstand von International Seaways zusammenarbeiten zu können, um diese Vertretung im Board of Directors zu erreichen und den Shareholder Value zu steigern."

Die Präsentation ist zu finden unter https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/6dd2d2d3-5059-4b75-8bd9-6d8dbcdb09e3

Warnhinweis



Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Wörter oder Ausdrücke wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "könnten", "können", "sollte", "wird" und ähnliche Wörter und umfassen insbesondere Aussagen in Bezug auf die zukünftige finanzielle Leistung und den Shareholder Value. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Erwartungen und stellen keine Garantien oder Versprechen dar, dass diese Erwartungen, Pläne oder Ziele erreicht werden. Sie unterliegen außerdem zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angegebenen abweichen. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum der jeweiligen Aussage, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete oder andere Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ungeachtet der historischen Praxis gesetzlich vorgeschrieben.

Kontakt für Investoren und Medien:

Elena Varnava

elena.varnava@seatankers.com.cy

+ 357 25 858300

1 Die Begünstigten der Trusts sind Mitglieder der Familie von Herrn Fredriksen. Herr Fredriksen ist weder ein Begünstigter noch ein Treuhänder der Trusts. Daher hat Herr Fredriksen kein wirtschaftliches Interesse an den Stammaktien und Herr Fredriksen lehnt jegliche Kontrolle über die Stammaktien ab, abgesehen von jeglichem indirekten Einfluss, den er in seiner Eigenschaft als Treugeber der Treuhandgesellschaften auf den Treuhänder des Trusts haben könnte.